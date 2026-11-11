Las invitaciones gratuitas para la gala de los V Premios Empresariales de Boadilla ya están disponibles. El acto se celebrará el próximo 19 de noviembre.
Ya hay invitaciones gratuitas para la gala de los V Premios Empresariales del 19 de noviembre
Las invitaciones para asistir a la entrega de los V Premios Empresariales de Boadilla del Monte ya están disponibles de forma gratuita. La gala tendrá lugar el 19 de noviembre a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal Raphael, ubicado en Isabel de Farnesio, 16.
La convocatoria es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Boadilla y la Asociación de Comerciantes del municipio (ACBM), con el objetivo de reconocer la excelencia empresarial y poner en valor el esfuerzo, la innovación, la calidad en el servicio y la contribución al desarrollo económico de Boadilla del Monte.
Las empresas han competido en catorce categorías: Empresa del Año, Talento Joven, RSC, Creando Futuro, Boadilla Gastronómica al Restaurador, Boadilla Gastronómica Innovación, Boadilla Gastronómica Experiencias, Comercio del Barrio, Crecer y Avanzar, Inversión Boadilla, Emprendimiento, Reconocimiento Vida/Trayectoria Empresarial, Arte y el Premio Honorífico Hacemos Boadilla.
Estas preguntas han sido generadas por inteligencia artificial para favorecer el diálogo y la reflexión.
¿Conoces alguna empresa de Boadilla que creas que merece ser reconocida en estos premios empresariales?
¿Qué te parece que se reconozca la innovación y la responsabilidad social de las empresas locales de Boadilla?
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