En una entrevista con MadridActual.es, el alcalde defiende una gestión centrada en las familias, la vivienda y la seguridad, y reclama Cercanías y mejoras en el túnel de la M-50.

El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, considera que el PSOE "quiere que aplaudamos una dimisión sin reconocer el fracaso de su gestión", en referencia a la salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes, según ha afirmado en una entrevista publicada por MadridActual.es.

Úbeda reclama un cambio de Gobierno y defiende que "tenemos que recuperar la España que entró en el euro, la España orgullosa de sus servicios ferroviarios, la España en la que los servicios públicos funcionaban, la España que amaba su Constitución, la España orgullosa ante el mundo".

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A su juicio, los socialistas han convertido la dimisión de Puente en "puro tacticismo político", cuando lo que necesitan los ciudadanos "son garantías sobre el funcionamiento del ferrocarril". "El PSOE no puede convertir la exigencia de responsabilidades en una campaña de homenaje al ministro que se marcha", ha señalado. Sobre Pedro Sánchez, el alcalde afirma que "no puede atribuirse cada buena noticia y desaparecer detrás de un ministro cuando llega una tragedia".

En materia económica, reprocha al Ejecutivo que "confunda recaudar más con gobernar mejor". Sobre la huelga general, dice respetar el derecho a la huelga, pero exige "coherencia" y sostiene que los sindicatos "han perdido toda credibilidad participando en la estrategia de Sánchez para mantenerle en el poder".

Las reclamaciones de Boadilla

Úbeda defiende que las elecciones generales tienen consecuencias directas para el municipio. Pone dos ejemplos: la tasa de basuras, con un impacto de unos 4,2 millones de euros para los vecinos, y el Cercanías, cuyo estudio de viabilidad fue adjudicado por el Ministerio en 2021 y cuyas conclusiones siguen sin conocerse. "Los vecinos de Boadilla contribuyen a financiar el Estado y tienen derecho a recibir respuestas. No estamos pidiendo un favor", subraya.

Para mejorar la movilidad, el Ayuntamiento impulsa la duplicación y el soterramiento de la M-513 desde Valenoso hasta la rotonda de la M-50, la conexión de Virgen de los Llanos con la M-501, mejoras en la glorieta de la bandera y una nueva incorporación a la M-501. También reclama Cercanías, un tercer carril en el túnel de la M-50 y mejoras en sus accesos y salidas.

En materia de vivienda, Úbeda sostiene que hacen falta más pisos, con suelo disponible, trámites ágiles, financiación y seguridad jurídica. El municipio ha impulsado 1.250 viviendas protegidas o de alquiler asequible: 524 del Plan Vive, 158 protegidas en Valenoso, 460 del Plan Boadilla Asequible y otras 108 de la EMSV, cuyo sorteo está previsto en diciembre.

El regidor defiende también la venta de suelo municipal, que desde 2019 ha generado más de 64 millones de euros. Cita como ejemplo el hospital Hospiten, levantado en parte sobre suelo que era municipal, con una inversión privada superior a los 200 millones de euros.

Seguridad, familias y nuevos proyectos

De su gestión destaca que el 95% de los vecinos valora positivamente la calidad de vida en Boadilla, con una nota de 8,46. En seguridad, el municipio cuenta con 116 agentes de Policía Local, un 30% más que cuando llegó a la Alcaldía, y dispone ya del nuevo Centro de Seguridad Integral.

A las familias se destinan más de 7 millones de euros en bonificaciones fiscales y más de 4 millones en ayudas directas, lo que supone más del 12% de un presupuesto municipal cercano a los 90 millones.

Entre los proyectos previstos para el final de la legislatura, Úbeda cita la transformación del casco histórico, las actuaciones en Monte Segovia, el aparcamiento de Gutiérrez Soto, el nuevo parque de Montepríncipe, la pasarela entre El Pastel y Valenoso y la ermita de San Babilés, además de la pista municipal de atletismo y la ampliación del Condesa de Chinchón, que prevé licitar en 2027.

Su mensaje a los vecinos es que "exijan resultados y comparen la gestión". "Creo que Sánchez ha agotado su proyecto y que España necesita un cambio", concluye.