Metro Ligero Oeste celebra 20 años conectando Boadilla

Con la campaña "20 años de historias. La tuya también forma parte", Metro Ligero Oeste invita a usuarios y empleados a compartir sus recuerdos de dos décadas de servicio.

Metro Ligero Oeste invita a usuarios y empleados a compartir recuerdos de sus 20 años en Boadilla

En julio de 2027, Metro Ligero Oeste cumple 20 años uniendo Madrid, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Para conmemorar la efeméride, la compañía pone el foco en sus protagonistas: los usuarios y los empleados que han vivido estas dos décadas desde dentro, con el objetivo de recuperar las historias acumuladas a lo largo de ese tiempo.

A través de un espacio especial habilitado en su página web corporativa, Metro Ligero Oeste quiere reunir anécdotas, recuerdos y fotografías reales de quienes han formado parte de su historia y deseen compartirlos. La idea es celebrar el aniversario junto a la comunidad que ha dado vida al servicio durante estos años.

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Para participar basta con acceder a metroligero-oeste.es\20aniversario y rellenar el formulario con una anécdota, un recuerdo o una fotografía vinculada a Metro Ligero Oeste. Un equipo profesional recopilará y moderará las aportaciones, y dará visibilidad al contenido para animar a la comunidad a seguir participando.

Quienes compartan su historia recibirán un regalo de Metro Ligero Oeste y entrarán en el gran sorteo final previsto para finales de 2027. Se repartirán tres premios, cada uno con una caja de productos corporativos que incluye auriculares inalámbricos: el primero lleva además una tarjeta regalo de 150 euros; el segundo, de 100 euros; y el tercero, de 50 euros.

La iniciativa tiene también un objetivo especial: localizar a las personas nacidas el 27 de julio de 2007, el mismo día en que Metro Ligero Oeste comenzó a operar. Quienes marquen la opción "Nacidos el 27/07/2007" en el formulario recibirán un regalo garantizado al margen del sorteo. Para ellos se reservan cinco cajas regalo adicionales con auriculares inalámbricos, que irán a los cinco primeros en acreditar esa fecha de nacimiento mediante DNI u otro documento oficial de identidad.