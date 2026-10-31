Es noticia
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • RSS

¿Qué estás buscando?

Noticias de Boadilla Juventud

Boadilla organiza dos tardes de escalada gratuitas para jóvenes

La Concejalía de Juventud organiza dos jornadas gratuitas de escalada dirigidas a jóvenes empadronados en el centro comercial X-Madrid en noviembre.

Boadilla organiza dos tardes de escalada gratuitas para jóvenes

La Concejalía de Juventud ofrece dos tardes gratuitas de escalada en X-Madrid en noviembre

Juventud · · 1 min de lectura
Añade Diario de Boadilla en GoogleAñádenos en GoogleGoogleSíguenos en Google NewsGoogle NewsNews

La Concejalía de Juventud organiza dos jornadas de escalada dirigidas a jóvenes empadronados en el municipio. La actividad es gratuita y se desarrollará en el centro comercial X-Madrid, de 17:00 a 19:00 horas los días 14 y 21 de noviembre.

El día 14 será el turno de los nacidos entre 2012 y 2014. Las preinscripciones podrán realizarse del 2 al 5 de noviembre. El 21 de noviembre podrán ir los nacidos entre 2009 y 2011. El plazo de preinscripción estará abierto del 9 al 12 de noviembre.

Las noticias de Boadilla, cada semana en tu correo. Suscríbete gratis al boletín semanal de Diario de Boadilla.

Las personas interesadas pueden consultar más información y realizar la preinscripción a través de la web www.juventudboadilla.org.

Lo más leído hoy

en Diario de Boadilla · últimas 24 horas
  1. Úbeda exige conocer el estudio del Cercanías a Boadilla del Monte
  2. Boadilla abre las invitaciones para sus Premios Empresariales
  3. Hospiten abre en Boadilla un hospital con 45 especialidades
  4. La carretera del cementerio de Boadilla estrena iluminación
  5. Nueva pista de fútbol sala y baloncesto en El Pastel
  6. Boadilla organiza un taller gratuito de primeros auxilios

La Redacción pregunta

Estas preguntas han sido generadas por inteligencia artificial para favorecer el diálogo y la reflexión.

¿Has practicado alguna vez escalada o te gustaría probar esta actividad de forma gratuita?

¿Crees que iniciativas como esta son importantes para que los jóvenes conozcan nuevos deportes?

Tu opinión es importante. Comparte tu punto de vista con respeto.

Comentarios (0)

Sé el primero en comentar esta noticia.

Escribe un comentario

Participa en la conversación con respeto. Tu comentario se publicará automáticamente, aunque podrá ser retirado por la redacción.

Volver arriba

Publica el módulo de menú en la posición «offcanvas».