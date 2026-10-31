La Concejalía de Juventud organiza dos jornadas gratuitas de escalada dirigidas a jóvenes empadronados en el centro comercial X-Madrid en noviembre.
La Concejalía de Juventud ofrece dos tardes gratuitas de escalada en X-Madrid en noviembre
La Concejalía de Juventud organiza dos jornadas de escalada dirigidas a jóvenes empadronados en el municipio. La actividad es gratuita y se desarrollará en el centro comercial X-Madrid, de 17:00 a 19:00 horas los días 14 y 21 de noviembre.
El día 14 será el turno de los nacidos entre 2012 y 2014. Las preinscripciones podrán realizarse del 2 al 5 de noviembre. El 21 de noviembre podrán ir los nacidos entre 2009 y 2011. El plazo de preinscripción estará abierto del 9 al 12 de noviembre.
Las personas interesadas pueden consultar más información y realizar la preinscripción a través de la web www.juventudboadilla.org.
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