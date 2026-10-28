Una nueva convocatoria de becas Merit ofrece hasta el 100 por ciento de cobertura para estudiantes de excelencia empadronados en el municipio.

Siete estudiantes de Boadilla tienen becas CEU Merit, que cubren hasta el 100 por ciento

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Universidad CEU San Pablo han impulsado una nueva convocatoria de las becas CEU Merit Program 65 y 100 para el curso académico 2026/2027, dirigidas a estudiantes empadronados en el municipio que deseen cursar estudios de Grado o Doble Grado en la Universidad CEU San Pablo. La iniciativa, fruto de un convenio que mantienen ambas instituciones, tiene como objetivo premiar la excelencia académica y facilitar el acceso a estudios universitarios a los alumnos con mejores expedientes.

La convocatoria contempla la concesión de cuatro becas. Dos becas del 100 por ciento del importe de la enseñanza para la titulación elegida, destinadas a alumnos que hayan cursado o estén cursando Bachillerato o Bachillerato Internacional y que obtengan una calificación igual o superior a 9 de media en los cursos de 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato en el sistema educativo español. Otras dos becas del 65 por ciento de deducción del importe de la enseñanza para la titulación elegida, para alumnos que hayan cursado o estén cursando Bachillerato o Bachillerato Internacional y que tengan una nota media igual o superior a 7 en los mismos cursos.

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Las becas pueden mantenerse durante los cursos posteriores siempre que el estudiante becado cumpla los requisitos académicos establecidos y participe en las actividades de vida universitaria y de compromiso social promovidas por la universidad. En la actualidad, siete estudiantes empadronados en Boadilla del Monte que cursan distintos grados disfrutan de estas becas.

El acto de entrega de las nuevas becas se ha desarrollado en el Palacio del Infante D. Luis, con la presencia del alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, y la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa María Visiedo. El convenio entre ambas instituciones evidencia el compromiso del Ayuntamiento con la excelencia educativa de sus vecinos y el fortalecimiento de los vínculos entre la administración local y la vida universitaria.