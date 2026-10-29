El Aula Medioambiental ha preparado una programación con rutas interpretativas, talleres científicos y navideños, jornadas de voluntariado y un curso de virología.
Rutas interpretativas, talleres, voluntariado y un curso de virología en el Aula Medioambiental
El Aula Medioambiental de Boadilla del Monte ha preparado para los meses de noviembre y diciembre una programación de actividades que incluye rutas interpretativas, talleres científicos y navideños, jornadas de voluntariado ambiental y un curso de introducción a la virología.
La programación de noviembre abre con una ruta interpretativa sobre el otoño en los árboles notables del municipio el 1 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas, con salida desde el aparcamiento del Complejo Deportivo Ángel Nieto.
Entre los días 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de noviembre se impartirá un curso de introducción a la virología a cargo de José Antonio López Guerrero, en colaboración con el Club de Ciencia Boadilla. El curso se celebrará los viernes de 17:30 a 20:00 horas y los sábados y domingos de 10:30 a 13:00 horas en el Aula Medioambiental. Está recomendado para mayores de 16 años.
El 7 de noviembre tendrá lugar una jornada de recogida de residuos dentro de la iniciativa LIBERA 1m², de 11:00 a 13:00 horas, en la calle Fuente Dé, 8-16. El 14 de noviembre se ofrecerá una ruta interpretativa del Vedado de Fabra para conocer su flora y fauna, de 10:00 a 12:30 horas, con punto de encuentro en la calle Isla de Tarifa.
El 28 de noviembre está prevista una ruta interpretativa del Bosque Santander, en la Ciudad Financiera, de 10:00 a 12:30 horas, para conocer su proceso de restauración y su valor ambiental. El mes concluye el 29 de noviembre con una jornada de voluntariado para la recogida y mantenimiento de cajas nido, de 11:00 a 13:00 horas, con punto de encuentro en el Aula Medioambiental.
En diciembre comienza una ruta ornitológica por el barranco de Prado del Espino el 5 de diciembre, dedicada a las aves de otoño, de 11:00 a 13:00 horas, con salida desde el Aula Medioambiental. El 6 de diciembre se ofrece un taller de experimentos: «Nuestro aliado el electromagnetismo», de 11:00 a 13:00 horas, recomendado para mayores de 11 años.
El 12 de diciembre está programada una ruta interpretativa por la Peña del Arcipreste de Hita, de 10:00 a 13:00 horas, con punto de encuentro en el aparcamiento del Alto del León. Recomendada para mayores de 8 años. El 13 de diciembre se celebrará un taller de experimentos navideños para disfrutar en familia, de 11:00 a 13:00 horas.
El 20 de diciembre habrá un taller de adornos navideños con elementos de reciclaje, de 11:00 a 13:00 horas. El 26 de diciembre se ofrece otra ruta interpretativa por el Bosque Santander, en la Ciudad Financiera, de 11:00 a 13:30 horas. El mes concluye el 27 de diciembre con una maratón de juegos: «Las plantas de nuestras fiestas navideñas», de 11:00 a 13:00 horas.
Durante las vacaciones escolares también se celebrarán los Días sin Cole «¡Navidad en el Aula!», dirigidos a niños de 6 a 12 años. Las jornadas tendrán lugar los días 23, 28, 29 y 30 de diciembre y 4, 7 y 8 de enero, de 9:00 a 14:00 horas. El precio por día será de 18 euros para empadronados y 21 euros para no empadronados.
La inscripción para participar en las actividades puede hacerse presencialmente en el Aula Medioambiental, en el correo
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