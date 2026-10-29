El Aula Medioambiental ha preparado una programación con rutas interpretativas, talleres científicos y navideños, jornadas de voluntariado y un curso de virología.

Rutas interpretativas, talleres, voluntariado y un curso de virología en el Aula Medioambiental

El Aula Medioambiental de Boadilla del Monte ha preparado para los meses de noviembre y diciembre una programación de actividades que incluye rutas interpretativas, talleres científicos y navideños, jornadas de voluntariado ambiental y un curso de introducción a la virología.

Propuestas para noviembre

La programación de noviembre abre con una ruta interpretativa sobre el otoño en los árboles notables del municipio el 1 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas, con salida desde el aparcamiento del Complejo Deportivo Ángel Nieto.

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Entre los días 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de noviembre se impartirá un curso de introducción a la virología a cargo de José Antonio López Guerrero, en colaboración con el Club de Ciencia Boadilla. El curso se celebrará los viernes de 17:30 a 20:00 horas y los sábados y domingos de 10:30 a 13:00 horas en el Aula Medioambiental. Está recomendado para mayores de 16 años.

El 7 de noviembre tendrá lugar una jornada de recogida de residuos dentro de la iniciativa LIBERA 1m², de 11:00 a 13:00 horas, en la calle Fuente Dé, 8-16. El 14 de noviembre se ofrecerá una ruta interpretativa del Vedado de Fabra para conocer su flora y fauna, de 10:00 a 12:30 horas, con punto de encuentro en la calle Isla de Tarifa.

El 28 de noviembre está prevista una ruta interpretativa del Bosque Santander, en la Ciudad Financiera, de 10:00 a 12:30 horas, para conocer su proceso de restauración y su valor ambiental. El mes concluye el 29 de noviembre con una jornada de voluntariado para la recogida y mantenimiento de cajas nido, de 11:00 a 13:00 horas, con punto de encuentro en el Aula Medioambiental.

Actividades de diciembre

En diciembre comienza una ruta ornitológica por el barranco de Prado del Espino el 5 de diciembre, dedicada a las aves de otoño, de 11:00 a 13:00 horas, con salida desde el Aula Medioambiental. El 6 de diciembre se ofrece un taller de experimentos: «Nuestro aliado el electromagnetismo», de 11:00 a 13:00 horas, recomendado para mayores de 11 años.

El 12 de diciembre está programada una ruta interpretativa por la Peña del Arcipreste de Hita, de 10:00 a 13:00 horas, con punto de encuentro en el aparcamiento del Alto del León. Recomendada para mayores de 8 años. El 13 de diciembre se celebrará un taller de experimentos navideños para disfrutar en familia, de 11:00 a 13:00 horas.

El 20 de diciembre habrá un taller de adornos navideños con elementos de reciclaje, de 11:00 a 13:00 horas. El 26 de diciembre se ofrece otra ruta interpretativa por el Bosque Santander, en la Ciudad Financiera, de 11:00 a 13:30 horas. El mes concluye el 27 de diciembre con una maratón de juegos: «Las plantas de nuestras fiestas navideñas», de 11:00 a 13:00 horas.

Días sin Cole durante las vacaciones

Durante las vacaciones escolares también se celebrarán los Días sin Cole «¡Navidad en el Aula!», dirigidos a niños de 6 a 12 años. Las jornadas tendrán lugar los días 23, 28, 29 y 30 de diciembre y 4, 7 y 8 de enero, de 9:00 a 14:00 horas. El precio por día será de 18 euros para empadronados y 21 euros para no empadronados.

Cómo inscribirse

La inscripción para participar en las actividades puede hacerse presencialmente en el Aula Medioambiental, en el correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y en el teléfono 91 161 01 21.