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Cómo conseguir 10 viajes de Metro Ligero en Boadilla

El Ayuntamiento y Metro Ligero Oeste distribuyen tarjetas de transporte con diez viajes entre vecinos que participan en una campaña de promoción del comercio local a través de redes sociales.

Cómo conseguir 10 viajes de Metro Ligero en Boadilla

Ayuntamiento y Metro Ligero Oeste reparten tarjetas de diez viajes para promocionar el comercio local

Noticias de Boadilla · · Actualizada · 1 min de lectura
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El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y Metro Ligero Oeste (MLO) han puesto en marcha una campaña conjunta para fomentar el uso de este medio de transporte público en los desplazamientos dentro del municipio, con especial atención al acceso a las zonas comerciales y al impulso del comercio local.

La iniciativa funciona así: Metro Ligero Oeste entrega tarjetas de transporte con 10 viajes a los vecinos que sigan las indicaciones de los vídeos grabados en distintos establecimientos de la localidad y difundidos desde el perfil de Instagram de Comercio Boadilla.

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Esta campaña se suma a otras acciones que se desarrollan desde ese mismo perfil con el objetivo de promocionar y dar visibilidad al comercio local del municipio.

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