La carretera del cementerio de Boadilla estrena iluminación

El Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento el alumbrado de la carretera del cementerio y las nuevas luminarias LED del aparcamiento municipal.

El Ayuntamiento pone en marcha el alumbrado de la carretera del cementerio y LED en el aparcamiento

La carretera del cementerio tiene ya operativo el alumbrado, instalado con el fin de mejorar la seguridad de conductores y peatones. En concreto se han colocado columnas de nueve metros de altura con luminarias LED, sistema que reduce consumo energético respecto a la iluminación convencional.

Además, se han sustituido por LED las luces del aparcamiento municipal, que contaba con 33 columnas y ha sido dotado de 90 nuevas luminarias, junto con un nuevo centro de mando que permite gestionar de forma más eficiente el consumo y el funcionamiento del sistema. Ambas mejoras responden al objetivo municipal de aumentar la seguridad en espacios públicos y reducir el gasto energético en infraestructuras.

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