Hospiten Madrid Boadilla abre sus puertas con 138 habitaciones, 45 especialidades y tecnología de última generación, consolidando a Boadilla como polo sanitario de referencia regional.

Hospiten Madrid Boadilla abre sus puertas con 138 habitaciones y 45 especialidades

Hospiten ha inaugurado hoy su nuevo hospital general Hospiten Madrid Boadilla, ampliando así su presencia en la Comunidad de Madrid, donde ya opera el centro oncológico MD Anderson Cancer Center Madrid – Hospiten. La compañía española, fundada en Canarias en 1969 y con implantación en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, da con esta apertura un paso que consolida a Boadilla del Monte como polo sanitario de referencia regional.

El proyecto ha supuesto una inversión de 200 millones de euros y ocupa una superficie de más de 55.000 metros cuadrados, a pocos minutos de la línea ML3 de Metro Ligero Oeste y con acceso directo desde la M-501 y la Ciudad Financiera Grupo Santander. Entre la fase de construcción y la plena actividad, el hospital generará más de 1.000 empleos.

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Oferta de 45 especialidades médicas

El centro pone a disposición de los pacientes 45 especialidades distribuidas en 20 unidades funcionales. Entre las más destacadas figuran Cardiología, Aparato Digestivo, Neurología, Neurocirugía, Cirugía General y Digestiva, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Medicina Intensiva, Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía Cardíaca y Torácica, Ortopedia y Traumatología y Urología.

La infraestructura incluye 138 habitaciones individuales y 20 suites, 21 camas de UCI, 11 camas de Hospital de Día, Urgencias con 30 boxes y circuitos diferenciados para adultos y pacientes pediátricos disponibles las 24 horas. El hospital contará además con cinco Unidades de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR), 80 consultas externas y 17 quirófanos polivalentes.

Equipamiento tecnológico de última generación

El complejo dispone de una sala de hemodinámica y una unidad de radiodiagnóstico con Resonancia Magnética de 3 teslas con apoyo de Inteligencia Artificial, junto a un equipo TAC Photon Counting, tecnología de última generación que elevará la precisión diagnóstica a un nivel superior.

El diseño arquitectónico prioriza la luz natural para favorecer el bienestar de pacientes, familiares y profesionales, con soluciones de atenuación acústica y confort térmico que garantizan la privacidad. El proyecto incorpora también criterios de sostenibilidad: sistemas de alta eficiencia energética y una gestión responsable de recursos orientada a reducir el impacto ambiental.

Compromiso con formación e investigación

Hospiten ha suscrito un acuerdo con la Universidad Europea para el desarrollo de prácticas clínicas en los grados de Medicina, Enfermería y Fisioterapia, reforzando la formación de estudiantes de Grado y Postgrado en todas las áreas de la Facultad de Medicina, Salud y Deportes.

El hospital impulsará la investigación básica y aplicada de alta especialización a través del Laboratorio de Genómica y Medicina Personalizada y el Laboratorio de Bioingeniería y Procesamiento de Datos. Arranca también la Unidad Internacional de Formación en Cirugía Mínimamente Invasiva Laparoscópica y Cirugía Robótica.

Valoración de autoridades locales

Juan José Hernández Rubio, presidente ejecutivo de Hospiten, subrayó durante el acto de apertura: «Hoy damos un paso decisivo en nuestro compromiso con una atención sanitaria de calidad, con la apertura de este hospital general Hospiten Madrid Boadilla, equipado con tecnología de vanguardia y con una red de profesionales de primer nivel. Este hospital ha sido concebido para convertirse en un referente asistencial».

El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda Liébana, señaló: «La apertura de Hospiten marcará un antes y un después para Boadilla del Monte y nos consolida como un polo sanitario de referencia en la Comunidad de Madrid. Es una apuesta por nuestro municipio que se traduce en mejores servicios, empleo y oportunidades para que nuestros vecinos puedan desarrollar su talento cerca de casa».