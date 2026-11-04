Los vecinos de El Pastel disponen de una nueva pista multideportiva de acceso libre con cerramiento perimetral e iluminación LED.
El Pastel estrena una pista de fútbol sala y baloncesto de acceso libre con iluminación LED
Los vecinos de El Pastel ya tienen a su disposición una nueva pista multideportiva de acceso libre en la calle Cabo de Peñas. El espacio cuenta con cerramiento perimetral antivandálico e iluminación LED, y se ha habilitado un camino de acceso a la pista para facilitar su circulación.
La instalación ha sido equipada con porterías y canastas, y se han pintado las líneas de fútbol sala y baloncesto, permitiendo así a los vecinos practicar ambas disciplinas en el mismo espacio. El proyecto responde al objetivo municipal de ampliar la oferta de equipamientos deportivos de acceso gratuito en las diferentes zonas del municipio.
Estas preguntas han sido generadas por inteligencia artificial para favorecer el diálogo y la reflexión.
¿Crees que esta nueva pista multideportiva cubrirá las necesidades deportivas de los vecinos de El Pastel?
¿Qué te parece que sea de acceso libre y gratuito para toda la comunidad?
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