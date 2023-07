Las colonias y campamentos deportivos de verano en Boadilla del Monte atraen a casi 2000 niños

Archivado en:

Casi 2000 niños se han inscrito hasta el momento en las colonias y campamentos deportivos que se ofrecen durante este verano en Boadilla del Monte. El Ayuntamiento aún dispone de plazas disponibles, a excepción de la primera quincena de julio, para aquellos interesados en participar en estas actividades.

Las colonias se llevan a cabo en el Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto y están dirigidas a niños de edades comprendidas entre los 3 y 14 años. Durante estas colonias, se realizan diversas actividades, talleres, juegos y deportes adaptados a las edades de los participantes. El horario de las colonias es de 8:00 a 16:00 horas, con entrada permitida entre las 8:00 y 9:00 horas y salida entre las 15:00 y 16:00 horas.

Los precios para las colonias por quincena son los siguientes: para los abonados es de 210 euros, para los empadronados no abonados es de 225 euros y para los no empadronados es de 270 euros. Además, se aplican descuentos del 25% para familias numerosas que inscriban a un hijo y del 50% para aquellos que inscriban a dos o más hijos. El precio incluye el servicio de comedor.

Por otro lado, los campus de tecnificación de tenis, baloncesto, fútbol, danza y gimnasia rítmica se llevan a cabo tanto en el Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto como en el polideportivo Rey Felipe VI.

En cuanto a los campus deportivos, se están desarrollando durante el mes de julio, también por semanas o quincenas, en los lugares antes mencionados. Están destinados a niños y niñas de entre 6 y 16 años, y su horario es de 8:00 a 16:00 horas, con entrada permitida entre las 8:00 y 9:00 horas y salida entre las 15:00 y 16:00 horas.

Los precios de los campus deportivos varían según la actividad: para fútbol, baloncesto y tenis, los abonados pagan 300 euros por quincena, los no abonados 330 euros y los no empadronados 420 euros. Para danza y gimnasia rítmica, los precios son de 250 euros para abonados, 275 euros para no abonados y 360 euros para no empadronados. En estos campus también se aplican los descuentos por familia numerosa, con un 25% para un hijo inscrito y un 50% a partir del segundo hijo. Los precios incluyen el servicio de comida.

Por su parte, el campamento urbano en inglés se realiza en el polideportivo Rey Felipe VI durante el mes de julio. Está dirigido a niños de entre 3 y 15 años, y el horario es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, con entrada permitida entre las 8:00 y 9:00 horas y salida entre las 15:00 y 16:00 horas. Durante el campamento se llevan a cabo diversas actividades, como juegos populares, deportes, habilidades motrices, talleres, actividades en inglés, psicomotricidad, cuentacuentos, teatro, lectura, baile y manualidades.

Los precios para el campamento urbano en inglés por quincena son los mismos que los de las colonias y los campus deportivos.

Las inscripciones se deben realizar de forma presencial en las instalaciones del CDM Ángel Nieto y en el polideportivo Rey Felipe VI. Para obtener más información y descargar la hoja de inscripción, se puede acceder al enlace correspondiente.