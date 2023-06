El Alcalde de Boadilla pide a Sánchez solucionar el problema técnico que dificulta la recepción de los fondos europeos

Archivado en:

El alcalde de Boadilla del Monte, y presidente de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la Federación Española de Municipios, Javier Úbeda, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar la inmediata solución del problema técnico que afecta a la plataforma CoFFEE, mediante la que se inicia la tramitación de los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que afecta el sistema de control antifraude que Bruselas exige para garantizar la limpieza de los procesos de adjudicación.



Esto provoca, no solo retrasos importantes en la gestión de los expedientes que permitirán ejecutar los fondos, sino que no se puedan tramitar las licitaciones afectadas por estos fondos en los plazos previstos.



Tal como Úbeda explica en su misiva, la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública 55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, obliga a los ayuntamientos a realizar dicho análisis de los procedimientos de contratación en las fases de valoración de ofertas, propuesta de adjudicación y adjudicación del contrato.



La comunicación debe hacerse mediante la interacción de las plataformas CoFFEE-MINERVA, algo que desde hace varias semanas es imposible por una incidencia técnica que afecta a la primera.



El Ayuntamiento de Boadilla comunicó esta situación el pasado 19 de abril a través de la aplicación RADIX, la Agencia Tributaria y el Centro de Atención al Usuario (CAU), perteneciente a CoFFEE, que es quien finalmente debe resolver el problema a través de su Oficina de Informática Presupuestaria (OIP).



Al no recibir respuesta, el pasado 18 de mayo solicitó, a través de la plataforma TAYS del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, otra vía alternativa para dar cumplimiento a lo requerido por la Orden Ministerial, con carácter provisional, hasta que quedara operativo el procedimiento establecido para llevar a cabo el análisis del riesgo de conflicto de interés a través de ambas plataformas. “Aún no hemos recibido respuesta; y la incidencia sigue sin resolverse por parte de la OIP”, asegura el Alcalde en su carta.



En el caso de Boadilla, el problema afecta a los fondos destinados a la Fase II de las obras de ampliación de la red ciclista en la localidad. La apertura y valoración de las ofertas no está siendo posible porque la Orden Ministerial establece un protocolo de actuación que técnicamente es inviable.



“Este escenario es de enorme gravedad, porque no solo va a impedir que podamos obtener la subvención de estos fondos que legítimamente hemos conseguido, y que suponen casi un 4% del presupuesto anual de este Ayuntamiento, sino que puede imposibilitar que los Consistorios de nuestra nación reciban miles y miles de millones por esta circunstancia que lleva semanas sin resolverse”, ha señalado Úbeda.



El Alcalde reclama al Presidente del Gobierno la inmediata resolución del problema, antes de tener que informar de la incapacidad técnica y legal del actual Gobierno de España a las autoridades europeas pertinentes.