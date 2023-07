El calendario de la fórmula 1 no deja hueco al aburrimiento

Archivado en:

Pocos deportes ofrecen tanta emoción y entretenimiento como la Fórmula 1.

Durante todo el año el Gran Circo como también es conocido este gran deporte del motor ofrece un calendario de carreras entre los meses de Marzo A Noviembre que deja a los aficionados y no tan aficionados de la Fórmula 1 totalmente satisfechos.

Este año comenzó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein en las fechas del 3-5 de Marzo, una primera carrera que sirve para una primera toma de contacto entre pilotos y coches y ver qué alternativas existen para cada equipo. En esta ocasión los Red Bull dominaron quedando en 1 y 2 puestos, pero la nota más sorprendente fue el tercer puesto de Alonso con Aston Martin.

Este hecho dió más emoción y atractivo para las siguientes carreras al ver que la escudería Aston Martin podría ser un verdadero rival para los todopoderosos Red Bull. El siguiente premio se disputó en Arabia y la emoción siguió siendo igualó se superó, misma clasificación final con Alonso detrás de los Red Bull, parecía que el campeón español atisbaba posibilidades de luchar por ganar una carrera y llegar a hacer algo más importante este año en la temporada de Fórmula 1. Australia volvió a demostrar que Aston Martin tenía cogida la medida a la tercera posición esta vez con Hamilton ya en un segundo lugar.

El calendario de la Fórmula 1 no da lugar a ningún respiro y con el paso de las semanas las carreras se van disputando siendo lo más emocionante ver y disfrutar como el piloto asturiano Fernando Alonso hacía un segundo puesto en Mónaco y otro segundo puesto en el Gran Premio de Canadá. Y con todo ya nos metemos en Julio donde los grandes premios de Austria y Gran Bretaña podrían haber sido cruciales para ver un mayor movimiento y emoción en la clasificación pero Alonso no logró entrar en podio.

Y así nos metemos ya de lleno en la segunda parte del campeonato, nos quedan 12 campeonatos de gran nivel que nos darán a los aficionados al motor diversión hasta Noviembre. Prácticamente casi todo un año ininterrumpidamente disfrutando de la Fórmula 1. Campeonatos como el de Hungría con la mítica pista de Hungaroring, el Gran Premio de Italia cuna de Ferrari o los impresionantes circuitos de Las Vegas o Abu Dabi.

No hay duda que la Fórmula 1 es un deporte muy difícil de igualar en cuanto a emoción y atractivo para los amantes del motor. Un deporte que no te dejará indiferente y que no dejará hueco al aburrimiento. Un deporte a seguir y disfrutar durante todo el año, con una competitividad al máximo nivel posible entre los pilotos.